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  3. 29 Ağustos 2018 12:34

Putin'in rakibinden çıplak paylaşım !

Rusya'daki seçimlerde Putin'e rakip olan 36 yaşındaki Kseniya Sobçak, çıplak paylaşımıyla ülkenin gündemine oturdu.

Putin'in rakibinden çıplak paylaşım !

Rusya'da geçtiğimiz seçimlerde Putin'in karşısına rakip olarak çıkan ve aynı zamanda Rus liderin yakın dostu eski St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoliy Sobçak'ın kızı olan Kseniya Sobçak şimdi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündemde.

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Putin'in rakibinden çıplak paylaşım !

Rusya'nın Paris Hilton'u olarak da bilinen Sobçak, yaptığı paylaşımda çıplak bir fotoğrafını paylaştı.

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Putin'in rakibinden çıplak paylaşım !

Fotoğrafta Sobçak'ın Hitler'in Anlamı isimli kitapla kasıklarını kapattığı görüldü.

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Putin'in rakibinden çıplak paylaşım !

İşte olay yaratan o paylaşım...

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