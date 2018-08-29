Putin'in rakibinden çıplak paylaşım !
Rusya'daki seçimlerde Putin'e rakip olan 36 yaşındaki Kseniya Sobçak, çıplak paylaşımıyla ülkenin gündemine oturdu.
Rusya'da geçtiğimiz seçimlerde Putin'in karşısına rakip olarak çıkan ve aynı zamanda Rus liderin yakın dostu eski St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoliy Sobçak'ın kızı olan Kseniya Sobçak şimdi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündemde.
Rusya'nın Paris Hilton'u olarak da bilinen Sobçak, yaptığı paylaşımda çıplak bir fotoğrafını paylaştı.