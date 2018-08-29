Putin'in rakibinden çıplak paylaşım !

Rusya'da geçtiğimiz seçimlerde Putin'in karşısına rakip olarak çıkan ve aynı zamanda Rus liderin yakın dostu eski St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoliy Sobçak'ın kızı olan Kseniya Sobçak şimdi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündemde.



