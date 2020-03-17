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  3. 17 Mart 2020 14:00

Koronavirüe yakalanan ünlü isim, yaşadıklarını gün gün anlattı

Amerikalı oyuncu, Rachel Matthews koronavirese yakalandı. Matthews, 5 günde neler yaşadığını tek tek anlattı.

Koronavirüe yakalanan ünlü isim, yaşadıklarını gün gün anlattı

Koronavirüslü ünlüler, gün geçtikçe daha da artıyor. İdris Elba, Kristofer Hivju ve Olga Kurylenko'nun ardından 26 yaşındaki Amerikalı oyuncu Rachel Matthews de Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, sosyal medya hesabından duyurdu.

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Koronavirüe yakalanan ünlü isim, yaşadıklarını gün gün anlattı

Instagram'dan takipçilerine bol su içmelerini tavsiye eden Matthews, Koronavirüs'ün kendisindeki etkilerini gün gün anlattı. 

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Koronavirüe yakalanan ünlü isim, yaşadıklarını gün gün anlattı

Matthews, ilk gün için şunları yazdı  Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı...

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Koronavirüe yakalanan ünlü isim, yaşadıklarını gün gün anlattı

İkinci gün Hafif ateş, korkunç vücut ağrıları, üşüme, akciğerimde yoğun bir ağrı. Kuru öksürük başladı. İştahım yok. 

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