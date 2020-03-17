Koronavirüe yakalanan ünlü isim, yaşadıklarını gün gün anlattı
Amerikalı oyuncu, Rachel Matthews koronavirese yakalandı. Matthews, 5 günde neler yaşadığını tek tek anlattı.
Koronavirüslü ünlüler, gün geçtikçe daha da artıyor. İdris Elba, Kristofer Hivju ve Olga Kurylenko'nun ardından 26 yaşındaki Amerikalı oyuncu Rachel Matthews de Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, sosyal medya hesabından duyurdu.
Instagram'dan takipçilerine bol su içmelerini tavsiye eden Matthews, Koronavirüs'ün kendisindeki etkilerini gün gün anlattı.