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  3. 16 Ekim 2020 09:12

Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’tan olay itiraf

Zorlu AVM'de yakın arkadaşı ile akşam yemeği yiyen Tuba Altıntop, ayaküstü gazetecilere poz verip sohbet etti.

Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’tan olay itiraf

Zorlu AVM'de yakın arkadaşı ile akşam yemeği yiyen Tuba Altıntop, ayaküstü gazetecilere poz verip sohbet etti.

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Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’tan olay itiraf

Şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın bir şarkısını okuduğunu ve yakın zamanda klibiyle birlikte yayınlayacağını söyledi.

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Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’tan olay itiraf

Altıntop, "Pandemi sürecinde çok güzel bir şarkı aldım. Şarkının sözleri rahmetli Onurcan Özcan'a ait bir şarkı. Tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bomba gibi geliyorum" dedi.

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Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’tan olay itiraf

'Eski eşiniz Rafet El Roman dan destek aldınız mı?' sorusuna samimi bir şekilde cevap veren Altıntop, "Şarkıyı ilk beğendiğimde ona gönderdim. Yorumlarını bana iletti. Moral motivasyon desteği oldu" dedi.

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