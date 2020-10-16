Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’tan olay itiraf
Zorlu AVM'de yakın arkadaşı ile akşam yemeği yiyen Tuba Altıntop, ayaküstü gazetecilere poz verip sohbet etti.
Zorlu AVM'de yakın arkadaşı ile akşam yemeği yiyen Tuba Altıntop, ayaküstü gazetecilere poz verip sohbet etti.
Şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın bir şarkısını okuduğunu ve yakın zamanda klibiyle birlikte yayınlayacağını söyledi.
Altıntop, "Pandemi sürecinde çok güzel bir şarkı aldım. Şarkının sözleri rahmetli Onurcan Özcan'a ait bir şarkı. Tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bomba gibi geliyorum" dedi.