Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın cesur kıyafeti babasını kızdırdı
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Tuğba Altıntop ile olan evliliğinden olan büyük kızı Su El Roman bir klip çekimindeki kıyafet seçimine tepki gösterdi.
Rafet El Roman’ın Tuğba Altıntop’la evliliğinden olan büyük kızı Su El Roman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Su, yaptırdığı estetiklerle de gündeme bomba gibi düşmüştü.
Babasıyla düet yapan Su El Roman klip çekiminde baba kız bazı sorunlar yaşadı. Rafet El Roman kızının cesur seçimlerinden rahatsız oldu.
Kızının kıyafetlerine karıştığını açıklayan Rafet El Roman şunları söyledi:
"Kızımla en son klip çektik onun bile kıyafetlerine karıştım. O da kızdı bana. Ben de ona 'Benimle bir sahnede ya da klipte yer alıyorsan lütfen benim de kendime göre prensiplerim ve 30 yıldır saygınlığım var. Anlayış gösterirsen sevinirim' dedim. Sonunda benim dediğim oldu. Bu sefer babasını dinledi."
Roman, kadın sanatçıların sahne kıyafetleriyle ilgili de şöyle konuştu:
"Hadise, Gülşen ya da Ajda Pekkan, anarşist sanatçılar. Cesur ama bir yerde bu eleştirilere karşı yaptıkları protesto gibi geliyor. 'İstediğim gibi giyinirim' gibisinden bence" dedi.