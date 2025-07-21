Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın cesur kıyafeti babasını kızdırdı

Kızının kıyafetlerine karıştığını açıklayan Rafet El Roman şunları söyledi:

"Kızımla en son klip çektik onun bile kıyafetlerine karıştım. O da kızdı bana. Ben de ona 'Benimle bir sahnede ya da klipte yer alıyorsan lütfen benim de kendime göre prensiplerim ve 30 yıldır saygınlığım var. Anlayış gösterirsen sevinirim' dedim. Sonunda benim dediğim oldu. Bu sefer babasını dinledi."