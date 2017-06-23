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  3. 23 Haziran 2017 08:53

Rafet El Roman'ın klibindeki havuz sahnesi

Rafet El Roman, “En Güzel Şeyi Sevdim” şarkısına Bodrum Gümüşlük’teki Misket Otel’de klip çekti.

Rafet El Roman'ın klibindeki havuz sahnesi

Azeri güzel Dilber Mahmadova ile kamera karşısına geçen Roman, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Klip çekiyoruz, yanlış anlamayın” dedi.

Milliyet / Umut Ünver

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Rafet El Roman'ın klibindeki havuz sahnesi

Dilber Mahmadova, Rafet El Roman’ın geçen yıl boşandığı Ceren Kaplakarslan’a benzetildi. Roman, benzerlikle ilgili olarak şunları söyledi: “Benzerlik özellikle olmadı. Zaten klibimde üç hanımefendi oynuyor.”

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Rafet El Roman'ın klibindeki havuz sahnesi

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Rafet El Roman'ın klibindeki havuz sahnesi

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