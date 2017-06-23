Rafet El Roman'ın klibindeki havuz sahnesi
Rafet El Roman, “En Güzel Şeyi Sevdim” şarkısına Bodrum Gümüşlük’teki Misket Otel’de klip çekti.
Azeri güzel Dilber Mahmadova ile kamera karşısına geçen Roman, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Klip çekiyoruz, yanlış anlamayın” dedi.
Milliyet / Umut Ünver
Dilber Mahmadova, Rafet El Roman’ın geçen yıl boşandığı Ceren Kaplakarslan’a benzetildi. Roman, benzerlikle ilgili olarak şunları söyledi: “Benzerlik özellikle olmadı. Zaten klibimde üç hanımefendi oynuyor.”