Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
13 yaşındaki torununu kaybeden avukat Rahmi Özkan, Müge Anlı'nın programına geri döndü. Özkan, torununun vefatıyla ilgili konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
Geçtiğimiz hafta sonu torununu kaybeden Rahmi Özkan, 26 Aralık tarihli bölümde Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Torununun vefatıyla ilgili gözyaşlarına boğulan ve konuşmakta güçlük çeken Rahmi Özkan, bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.
Müge Anlı'nın avukatı olarak tanınan Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur'un hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. 13 yaşındaki Uğur'un Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı.
MÜGE ANLI AÇIKLAMIŞTI
Hafta sonu üzücü günler geçirdiğini söyleyen Müge Anlı; “Rahmi Özkan’ın torunu bir süredir tedavi görüyordu ve maalesef tedavi gördüğü hastanede gözlerini yumdu. Henüz 13 yaşındaydı, ölüm her şekilde acı, ölüm her şekilde insanın sevdiklerinin yanına sığan, yakıştırılan bir şey değil ama 13 yaşında bir çocuğa hiç yakıştırılacak bir durum değil. Ben başta Rahmi Bey olmak üzere tüm Özkan Ailesi’ne, annesine, babasına, tüm yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum Rahmi Bey bir süre aramızda olamayacak. Kendini ne zaman iyi hissederse programda onunla beraber olacağız. İnsan çok şey söylemek istiyor ama ne yazık ki bazı konularda söylenecek bir şey yok.