''Rambo Berk'' Ferhat Yılmaz verdiği kilolarla bambaşka biri oldu

Ferhat Yılmaz, Rambo Berk karakterinin hayatını nasıl değiştirdiğini şöyle dile getiriyor "Ben bu karakteri zaten sahnede oynuyordum. Bu rol, çok alkış alıyordu. O yüzden de dizide sevileceğini tahmin ettim. Saf, temiz, inandırıcı ve bizden biriydi. Ama bu kadar büyüyeceğini, star olacağını, tabii ki tahmin etmiyordum. Sevildikçe daha çok rol yazdılar. Her karakterin yanında beni de yazıyorlardı. Bir baktım ki Rambo Berk Topaç, dizinin bütün sahnelerinde olmaya başlamış."