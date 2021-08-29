''Rambo Berk'' Ferhat Yılmaz verdiği kilolarla bambaşka biri oldu
Kanal D'de 1999-2002 yılları arasında ekrana gelen efsane dizi Yılan Hikayesi'nde Rambo karakteriyle hafızlarda yer edinen başarılı oyuncu Ferhat Yılmaz, dizideki kilolarından kurtuldu. Yıllar içinde tam 70 kilo veren Yılmaz, değişimiyle hayranlarını şaşırtıyor.
Rambo Berk Ferhat Yılmaz, kariyerinin başlangıcını şöyle anlatıyor "Doğma, büyüme Ortaköylüyüm. Ortaköy'de de TRT'nin sanatçılarıyla iç içeydim. Orada tanıştıklarım sayesinde 14 yaşındayken TRT'nin Ulus binasında dublaj yaparak bu işe başladım. Çok büyük ustalarla çalıştım. Bu bir aşktı. Ardından Kadıköy Belediye Tiyatrosu'nun konservatuvarında 4 yıl okudum. Ardından özel bir radyoda prodüksiyon müdürlüğünü üstlendim.
Hürriyet'in haberine göre; Sanatçılara remiksler yapıyor ayrıca drive time'da program sunuyordum. Bir sürü tiplemeleri canlandırdığım bir oyunum da vardı. 'Yılan Hikayesi'nin yazarı Tayfun Güneyer, gösterimi izlemiş ve bana gelip 'Seni dizinin 12. bölümüne yazdım' dedi. Ve bir anda kendimi dizide buldum."
"Sokakta ilk tanınmam çok heyecan vericiydi. Televizyondaki sihir başka bir şey. Ekrana geldikten sonra daha dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Rambo'nun Bruce Willis gülüşü vardı. Onu yapmam için yalvarıyorlardı."
Ferhat Yılmaz, Rambo Berk karakterinin hayatını nasıl değiştirdiğini şöyle dile getiriyor "Ben bu karakteri zaten sahnede oynuyordum. Bu rol, çok alkış alıyordu. O yüzden de dizide sevileceğini tahmin ettim. Saf, temiz, inandırıcı ve bizden biriydi. Ama bu kadar büyüyeceğini, star olacağını, tabii ki tahmin etmiyordum. Sevildikçe daha çok rol yazdılar. Her karakterin yanında beni de yazıyorlardı. Bir baktım ki Rambo Berk Topaç, dizinin bütün sahnelerinde olmaya başlamış."