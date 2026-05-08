Rapçi Çakal'dan radikal karar: Platin sarısı imajı olay oldu!
"Lütfen", "İmdat" ve "Mahvettim" gibi hit parçalarıyla listeleri altüst eden ünlü rapçi Emirhan Çakal, son şarkısı "Zaman Daralıyor"un klibinde sergilediği yeni imajıyla hayranlarını şaşkına çevirdi.
Hem kariyerindeki başarıları hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Emirhan Çakal, bu kez "Zaman Daralıyor" klibiyle dikkatleri üzerine çekti. Klipteki performansı kadar yeni dış görünüşüyle de adından söz ettiren rapçi, hayranlarını ikiye böldü.
Koyu renk saçlarıyla özdeşleşen Çakal, imajında köklü bir değişikliğe giderek saçlarını platin sarısına boyattı. Yeni klibinde bu haliyle kamera karşısına geçen ünlü sanatçıyı görenler gözlerine inanamadı.
Sosyal medya platformlarında hızla yayılan fotoğraflar sonrası, takipçileri ünlü rapçi için "Yabancı rapçilere benzemiş", "Tanımakta zorlandık" ve "Yeni bir dönem başlıyor" yorumlarında bulundu.
Genellikle siyah ve koyu tonları tercih eden Çakal'ın bu marjinal değişimi, genel olarak beğen topladı.