Rasim Ozan Kütahyalı, pilates eğitimeni sevgilisi ile evlendi
Rasim Ozan Küyahyalı, Nagehan Alçı ile boşandıktan bir süre sonra birliktelik yaşamaya başladığı pilates eğitmeni sevgilisi Pınar Ayaz ile evlendi.
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti Ekim 2023'te 13 yıllın evliliklerini sonlandırmıştı. Biten evliliğin ardından hem Nagehan Alçı hem de Rasim Ozan Kütahyalı birbirlerini çok ağır ithamlarla suçlamıştı.
1 / 7
Bu evliliğin bitmesinden bir süre sonra Nagehan Alçı Yunanistan konsolosluğunda görevli istihbaratçı Stavros Christodoulidis ile, Rasim Ozan Kütahyalı ise pilages eğitmeni Pınar Ayaz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
2 / 7
Sosyal medya hesabından nikahından görüntüler de paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikahtı" notunu düştü.
3 / 7
Kütahyalı ayrıca, sosyal medya hesabında eşinin, "Sen benim her şeyimsin. Hayatımın en anlamlı günü" notuyla paylaştığı gönderiyi de yayınladı.
4 / 7