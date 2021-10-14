Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı acı haberi duyurdu: Oğlum melek oldu
Tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetmişti. Usta ismin vefatından 7 ay sonra eşi Esra Kazancıbaşı ile birlikte sahibi oldukları Alman Kurdu cinsi köpekleri Diego da hayata gözlerini yumdu.
Esra Kazancıbaşı, Diego'nun ölümünün ardından duygusal bir yazı kaleme aldı:
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"Oğlum Diego bugün melek oldu. Gökyüzüne babasının yanına onu uğurlarken ellerini tuttum, kokladım ve kulağına sevgimi fısıldadım.
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Önce sevdiğim adam... Sonra da oğlum, Diego'm... İçim titreyerek sevdiklerim, gözümün içi gibi baktıklarım... Hayatta beni karşılıksız ve en içten sevenlerim... Art arda göçüp gittiler bu dünyadan. Sevdiğim adam ile 20 yıl, oğlumuz Diego ile yaklaşık 14 yıl... Böylelikle hayatımın en güzel yılları, aşk, sevgi ve huzur dolu yaşanan bir masalsı bir dönem sona erdi. Masal bitti. Şimdi özlemlerle yaşama, acılarla büyüme dönemi.
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"VEDALAR ÇOK ZOR OLUYOR"hissettirmemek için elimden geleni yaptım.
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