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  3. 27 Eylül 2019 10:15

Reality show yıldızı Kylie Jenner hastaneye kaldırıldı

Dünyanın en genç milyarderi ABD'li reality show yıldızı Kylie Jenner, şiddetli grip benzeri belirtiler nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Ünlü yıldıza henüz hastalık teşhisi konulmadı. .

Reality show yıldızı Kylie Jenner hastaneye kaldırıldı

Dünyanın en genç milyarderi olan reality şov yıldızı Kylie Jenner, şiddetli grip benzeri semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Reality show yıldızı Kylie Jenner hastaneye kaldırıldı

22 yaşındaki kozmetik girişimcisi, bulantı ve baş dönmesi gibi sıkıntıları nedeniyle Los Angeles civarında bir hastanede tedavi altına alındı. Jenner'a henüz teşhis konulmadı.

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Reality show yıldızı Kylie Jenner hastaneye kaldırıldı

Annesi Kris Jenner Moda Haftası dolayısıyla Paris'te bulunurken, Kylie Jenner'ın hastane odasında yanında kalan kişi, ebeveyni Caitlyn Jenner (Babası Bruce Jenner cinsiyet değiştirerek kadın olmuştu) oldu.

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Reality show yıldızı Kylie Jenner hastaneye kaldırıldı

Caitlyn Jenner, Kardashian/Jenner ailesinin reality show programı Keeping Up with the Kardashians'ın 2017'de yayınlanan bir bölümünde, kızı Kylie Jenner'ın hastalığı nedeniyle yanında görülmüştü.

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