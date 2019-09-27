Reality show yıldızı Kylie Jenner hastaneye kaldırıldı
Dünyanın en genç milyarderi ABD'li reality show yıldızı Kylie Jenner, şiddetli grip benzeri belirtiler nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Ünlü yıldıza henüz hastalık teşhisi konulmadı. .
Dünyanın en genç milyarderi olan reality şov yıldızı Kylie Jenner, şiddetli grip benzeri semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
22 yaşındaki kozmetik girişimcisi, bulantı ve baş dönmesi gibi sıkıntıları nedeniyle Los Angeles civarında bir hastanede tedavi altına alındı. Jenner'a henüz teşhis konulmadı.
Annesi Kris Jenner Moda Haftası dolayısıyla Paris'te bulunurken, Kylie Jenner'ın hastane odasında yanında kalan kişi, ebeveyni Caitlyn Jenner (Babası Bruce Jenner cinsiyet değiştirerek kadın olmuştu) oldu.