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Recep İvedik 7 dünya rekoru kırdı

Recep İvedik serisinin son filmi Recep İvedik 7"nin Disney+'a bir milyondan fazla yeni abone kazandırdığı ortaya çıktı. Bu bir dünya rekoru!

Recep İvedik 7 dünya rekoru kırdı - Resim: 1

Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 7" ile izleyicilerin karşısına geri döndü. Son film, daha önceki altı filmin aksine sinema salonlarında değil, Disney Plus'ta yayınlandı. 

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Recep İvedik 7 dünya rekoru kırdı - Resim: 2

Platformun, "Recep İvedik 7" sayesinde 1 milyondan fazla yeni abone kazandığı öne sürüldü. 

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Recep İvedik 7 dünya rekoru kırdı - Resim: 3

Disney Plus'ın film sayesinde 1 milyondan fazla yeni abone kazanması bir dünya rekoru. 

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Recep İvedik 7 dünya rekoru kırdı - Resim: 4

Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisinin sonraki filmleri için de Disney Plus'la görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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