Recep İvedik 7 dünya rekoru kırdı
Recep İvedik serisinin son filmi Recep İvedik 7"nin Disney+'a bir milyondan fazla yeni abone kazandırdığı ortaya çıktı. Bu bir dünya rekoru!
Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 7" ile izleyicilerin karşısına geri döndü. Son film, daha önceki altı filmin aksine sinema salonlarında değil, Disney Plus'ta yayınlandı.
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Platformun, "Recep İvedik 7" sayesinde 1 milyondan fazla yeni abone kazandığı öne sürüldü.
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Disney Plus'ın film sayesinde 1 milyondan fazla yeni abone kazanması bir dünya rekoru.
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Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisinin sonraki filmleri için de Disney Plus'la görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
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