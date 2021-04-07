Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri büyüdü! İşte son halleri...

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Uğur, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Deniz Uğur'un ikizleri ve vefat eden oyuncu eşi İsmail Hakkı Sunat ile birlikteliğinden dünyaya gelen Engin Deniz adında Asperger sendromlu bir oğlu var.