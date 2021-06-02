Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü
Oyuncu Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın 2009 yılında dünyaya gelen ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz büyüdü. 11 yaşına basan ikiz kardeşler, babalarına benzerlikleriyle dikkat çekiyor.
Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti.
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Son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan Deniz Uğur, şimdilerde çocuklarıyla zaman geçiriyor.
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Babaları Reha Muhtar'a benzeyen 11 yaşındaki ikizler Mina Deniz ve Poyraz'ın son halleri de yeniden gündem oldu.
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