Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran dünyaevine girdi: İşte düğünden kareler
Şarkıcı Reynmen uzun süredir birlikte olduğu Emire Cansu Kurtaran ile İtalya'da nikah masasına oturdu.
"Reynmen" lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, uzun süredir birlikte olduğu Emire Cansu Kurtaran'a geçtiğimiz nisan ayının sonunda evlenme teklif etmişti.
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İTALYA'DA EVLENDİLER
Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini bugün nikahla taçlandırdı. İtalya’nın Amalfi kıyısında düzenlenen törenle dünyaevine giren çifti, aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.
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Emire Cansu Kurtaran ise Galia Lahav imzalı bir gelinlik tercih ederken; Reynmen ise Loro Piana'dan bir damatlık giydi.
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Reynmen'in yakın dostu Emirhan Çakal, gelin ve damadın mutluluğunu bu kare ile gözler önüne serdi.
Ünlü çiftin düğününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
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