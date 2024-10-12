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  4. Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran dünyaevine girdi: İşte düğünden kareler

Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran dünyaevine girdi: İşte düğünden kareler

Şarkıcı Reynmen uzun süredir birlikte olduğu Emire Cansu Kurtaran ile İtalya'da nikah masasına oturdu.

Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran dünyaevine girdi: İşte düğünden kareler - Resim: 1

"Reynmen" lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, uzun süredir birlikte olduğu Emire Cansu Kurtaran'a geçtiğimiz nisan ayının sonunda evlenme teklif etmişti.

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Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran dünyaevine girdi: İşte düğünden kareler - Resim: 2

İTALYA'DA EVLENDİLER

Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini bugün nikahla taçlandırdı. İtalya’nın Amalfi kıyısında düzenlenen törenle dünyaevine giren çifti, aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

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Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran dünyaevine girdi: İşte düğünden kareler - Resim: 3

Emire Cansu Kurtaran ise Galia Lahav imzalı bir gelinlik tercih ederken; Reynmen ise Loro Piana'dan bir damatlık giydi.

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Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran dünyaevine girdi: İşte düğünden kareler - Resim: 4

Reynmen'in yakın dostu Emirhan Çakal, gelin ve damadın mutluluğunu bu kare ile gözler önüne serdi.

Ünlü çiftin düğününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

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