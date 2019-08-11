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  3. 11 Ağustos 2019 11:30

Reynmen’den hayranlarını sevindirecek sürpriz bir hamle daha

Son çıkardığı 'Ela' şarkısıyla dinlenme rekorları kıran Reynmen'den hayranlarını sevindirecek bir açıklamada bulundu. Tıklanma rakamları nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan Reynmen sosyal medya hesabından albüm çıkaracağın

Reynmen’den hayranlarını sevindirecek sürpriz bir hamle daha

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, son yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

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Reynmen’den hayranlarını sevindirecek sürpriz bir hamle daha

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU Geçtiğimiz ay çıkardığı Ela şarkısıyla kısa süre içerisinde dinlenme rekoru kıran Reynmen, internet üzerinden tıklanmaların sahte olduğu iddia edilerek ünlü birçok isimden eleştiri almıştı. Büyüyen polemiğe sosyal medya fenomeni gerçek dinlenme rakamlarını tek tek açıklayıp eleştirilere cevap vermişti.

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Reynmen’den hayranlarını sevindirecek sürpriz bir hamle daha

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü fenomen, sosyal medya hesabından albüm yapacağını duyurdu.

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Reynmen’den hayranlarını sevindirecek sürpriz bir hamle daha

"ALBÜM YAPACAĞIM" Reynmen,"Müzik camiasından özür dileyerek cümleye başlamak istedim. Albüm yapacağımın haberini sizlere vermek istedim. Konser de yapacağım. Buradan derdi olduğum, beni sevmeyen, çekemeyen, saygı duymamı beklediğiniz yılların sanatçısı ağabeylerime ve ablalarıma sesleniyorum; onlar bilet almasınlar, ben onlara göndereceğim" ifadelerini kullandı.

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