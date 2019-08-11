Reynmen’den hayranlarını sevindirecek sürpriz bir hamle daha

"ALBÜM YAPACAĞIM" Reynmen,"Müzik camiasından özür dileyerek cümleye başlamak istedim. Albüm yapacağımın haberini sizlere vermek istedim. Konser de yapacağım. Buradan derdi olduğum, beni sevmeyen, çekemeyen, saygı duymamı beklediğiniz yılların sanatçısı ağabeylerime ve ablalarıma sesleniyorum; onlar bilet almasınlar, ben onlara göndereceğim" ifadelerini kullandı.