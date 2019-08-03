Reynmen’den ünlüleri kızdıracak yorum: Kudurabilirler
İkinci şarkısı Ela ile dinlenme rekorları kıran sosyal medya fenomeni Reynmen'den ünlüleri kızdıracak yorum geldi. Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Reynmen, Buse Varol'un kendisi hakkındaki sözleriyle da
Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarla müzik dünyasında yükselişe geçen ve birçok ünlü isim tarafından eleştirilen sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Reynmen, kendisini kıskanan ünlü isimler için de "Kudurabilirler" dedi.
"SAHİP OLDUKLARIMI KISKANAN ÜNLÜLER KUDURABİLİR" Fenomen, bir hayranının, "Ünlüler seni kıskanıyor, parlamandan…" mesajına "'Allah herkesin kalbine göre versin' dememe rağmen benim sahip olduğum şeyi kıskanan ne kadar ünlü varsa hepsi kudurabilir" cevabını verdi.
"SENİ DE BİZ ÜNLÜ ETTİK" Reynmen, "Seni de biz ünlü ettik" diyen takipçisine de şu sözlerle sert çıktı: "Çok yanlış bilinen bir şeyi açıklamak istedim; kimse bizi ünlü etmedi. Biz çok eğlenirken, siz sıkıldığınız şeylerden uzaklaşmak istediğinizde hayatlarımıza dahil olmak istediniz. Eğer sizin sayenizde buraya geldiğime inandırırsam kendimi beş yıldır yaptığım işe olan saygımı yitiririm ve tamamen size mal etmiş olurum. Ben sanki hiçbir şey yapmamışım gibi düşündürtürsünüz. Önce Allah'ın sonra benim, sonra ailemin sayesinde buradayım.