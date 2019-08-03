Reynmen’den ünlüleri kızdıracak yorum: Kudurabilirler

"SENİ DE BİZ ÜNLÜ ETTİK" Reynmen, "Seni de biz ünlü ettik" diyen takipçisine de şu sözlerle sert çıktı: "Çok yanlış bilinen bir şeyi açıklamak istedim; kimse bizi ünlü etmedi. Biz çok eğlenirken, siz sıkıldığınız şeylerden uzaklaşmak istediğinizde hayatlarımıza dahil olmak istediniz. Eğer sizin sayenizde buraya geldiğime inandırırsam kendimi beş yıldır yaptığım işe olan saygımı yitiririm ve tamamen size mal etmiş olurum. Ben sanki hiçbir şey yapmamışım gibi düşündürtürsünüz. Önce Allah'ın sonra benim, sonra ailemin sayesinde buradayım.