Reynmen'in rekor kıran ''Ela'' klibi çalıntı mı ?
Reynmen lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, son çıkardığı ''Ela'' adlı şarkıyla rekor üstüne rekor kırdı. Reynmen'in Ela klibinin çalıntı olduğu iddia edildi.
Reynmen Ela şarkısıyla rekor kırarken klibi hakkında ortaya atılan iddia herkesi şaşkına çevirdi. Reynmen'in Ela klibinin, 2012 yılında Aynur Aydın'ın "Yenildim Daima" klibinden çalıntı olduğu iddia edildi.
Sosyal medyaya düşen fotoğraflarla Reynmen Ela klibi ve Aynur Aydın'ın Yenildim Daima klibi karşılaştırıldı. Youtuber olmasına rağmen yaptığı şarkılarla rekorları altüst eden Reynmen'in klibi iddialar sonrası incelendi.
Aynur Aydın'ın klibinin belli bölümlerinde küvet, Reynmen'de akvaryum kullanıldı. Benzerlik olarak bir de iki klipte de bolca serum kullanıldı.