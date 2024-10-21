Reytingler bir diziyi daha yuttu: Now TV dizinin ipini çekti
Başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un yer aldığı Now TV'de yayınlanan Kirli Sepeti dizisi için erken final kararı verildi.
Geçtiğimiz sezon seyirciyle buluşan, kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un yer aldığı Kirli Sepeti için de erken final kararı alındı.
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İstanbul'un zengin muhitlerinden birindeki bir butik sitede çalışan hizmetliler ile onların aralarında uçurumlar olan iş verenlerinin iç içe geçen hayatlarına odaklanan Kirli Sepeti için geçtiğimiz sezon final kararı alınmıştı ancak yurt dışı satışları nedeniyle bir şans daha verilmişti.
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Now TV'de bu sezon da yayın hayatını sürdüren ancak bir türlü istenilen başarıyı elde edemeye dizi için karar verildi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, bu hafta ekrana gelecek 40. Bölümde ekrana veda edecek.
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