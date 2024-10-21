Reytingler bir diziyi daha yuttu: Now TV dizinin ipini çekti

İstanbul'un zengin muhitlerinden birindeki bir butik sitede çalışan hizmetliler ile onların aralarında uçurumlar olan iş verenlerinin iç içe geçen hayatlarına odaklanan Kirli Sepeti için geçtiğimiz sezon final kararı alınmıştı ancak yurt dışı satışları nedeniyle bir şans daha verilmişti.