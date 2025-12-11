Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor!
Ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti'nde son dönemde reytinglerde yaşanan düşüş dikkatleri çekerken, bir süre önce dizinin kadrosundan sevilen bir karakter diziye geri dönüyor...Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oluyor...
Kaynak: birsenaltuntas.com
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bir süredir düşüş yaşarken, yapımcılar çareyi eski karakterleri geri döndürmekte buldu.
İddialı yapımın kadrosuna önceki sezonlarda yer alan ve sevilen karakterler dönmeye devam ediyor.
Çimen’e hayat veren Selin Türkmen ve yakında ekibe dahil olacak Yiğit Kirazcı’nın ardından bir oyuncu daha iddialı diziye geri dönecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizinin İmam İlhami’si Fatih Gühan, Nursema (Ceren Karakoç) için fenomen diziye gelecek.
