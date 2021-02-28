Reytingleri alt üst eden Çukur'un Aliço'sundan ''final'' açıklaması

Türkiye'nin son dönemlerdeki en uzun soluklu dizilerinden bir tanesi olan Çukur, kısa bir süre sonra aramızdan ayrılacak gibi görünüyor. Show TV'de yayınlanan ve yıllardır en çok izlenen yapımlardan bir tanesi olarak kayıtlara geçen dizinin Aliço'su olarak bilinen Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı.