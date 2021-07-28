Reytingleri alt üst ediyor: Baht Oyunu oyuncuları kimler?
Baht Oyunu oyuncuları izleyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı ARC Film imzalı Baht Oyunu dizisinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor.
Baht Oyunu oyuncuları ve konusu gündemde yer almaya devam ediyor. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı yapımın oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Sıra dışı karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosuyla Baht Oyunu salı akşamları sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
BAHT OYUNU OYUNCULARI
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise, Serdar Gözelekli oturuyor.
BAHT OYUNU KONUSU
“Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır…” Peki hep böyle midir? Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.
ADA TÖZÜN (AKCAN)
Ada, Bursalı bir ailenin kızı. Babasını henüz birkaç aylıkken, annesini ise 12 yaşlarındayken kaybetmiş. İki teyzesi ve eniştesiyle büyümüş. Küçük bir kasabada ve büyük bir ailede büyümesinden dolayı sosyal bağları çok kuvvetli. Herkesle çok kolay iletişim kurar ve bundan zevk alır. Çok girişken ve eğlencelidir. Genelde heyecanlı ve hızlı hızlı konuşur. Gözlem yeteneği güçlüdür. Hikayelere olan ilgisi ve yazma arzusu bu gözlem yeteneğinden beslenir.