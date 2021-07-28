ADA TÖZÜN (AKCAN)

Ada, Bursalı bir ailenin kızı. Babasını henüz birkaç aylıkken, annesini ise 12 yaşlarındayken kaybetmiş. İki teyzesi ve eniştesiyle büyümüş. Küçük bir kasabada ve büyük bir ailede büyümesinden dolayı sosyal bağları çok kuvvetli. Herkesle çok kolay iletişim kurar ve bundan zevk alır. Çok girişken ve eğlencelidir. Genelde heyecanlı ve hızlı hızlı konuşur. Gözlem yeteneği güçlüdür. Hikayelere olan ilgisi ve yazma arzusu bu gözlem yeteneğinden beslenir.