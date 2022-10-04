Rihanna fena yakalandı: Neresini kapatacağını bilemedi...
Rihanna, erkek arkadaşı A$AP'ın 34. yaş kutlaması için verilen yemek çıkışı dekoltelerini kapatmak için zor anlar yaşadı.
Super Bowl'un merakla beklenen devre arası şovunda gelecek yıl ünlü şarkıcı Rihanna’nın sahne alacağı açıklanınca sosyal medya yıkılmıştı. Uzun süredir albüm yapmayan Rihanna daha çok markasıyla ilgilendiği için eleştiriliyordu.
Yakın zamanda anne olan Rihanna gecelerde görüntülenmeye de başladı. Son olarak sevgilisi A$AP'ın 34. yaş kutlaması için yemeğe katılan Rihanna tarzıyla dikkat çekti.
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DEKOLTEYLE MÜCADELE
Ünlü şarkıcı siyah elbisesiyle dikkat çekti. Hem göğüs hem de bacak dekoltesi olan Rihanna dekoltelerini gizlemeye çalıştı.
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Önce göğüslerini kapatan Rihanna daha sonra ise bir eliyle göğüs kısmını bir eliyle de bacağını kapatmaya çabaladı.
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Eteği de transparan olan şarkıcı arkasını dönünce flaşların kurbanı oldu ve tangası ortaya çıktı.
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