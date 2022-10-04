Rihanna fena yakalandı: Neresini kapatacağını bilemedi...

Super Bowl'un merakla beklenen devre arası şovunda gelecek yıl ünlü şarkıcı Rihanna’nın sahne alacağı açıklanınca sosyal medya yıkılmıştı. Uzun süredir albüm yapmayan Rihanna daha çok markasıyla ilgilendiği için eleştiriliyordu.

Yakın zamanda anne olan Rihanna gecelerde görüntülenmeye de başladı. Son olarak sevgilisi A$AP'ın 34. yaş kutlaması için yemeğe katılan Rihanna tarzıyla dikkat çekti.