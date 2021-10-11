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Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı

Rihanna, marka değerini 1 milyar doların üstüne çıkarmayı başardığı iç çamaşırı markası Savage X Fenty için yeni koleksiyonunu tanıttı.

Rihanna, marka değerini 1 milyar doların üstüne çıkarmayı başardığı iç çamaşırı markası Savage X Fenty için bir kez daha kamera karşısına geçerek, yeni koleksiyonunu kendi tanıttı.

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Rihanna, iç çamaşırı markası Savage X Fenty’nin yeni koleksiyonunu kendi tanıttı.

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Markanın 4,5 milyon takipçili Instagram sayfasına üç yeni fotoğraf koyan Barbadoslu şarkıcı, ‘kedi kadın’ kostümü şeklinde tasarlanan iç çamaşırıyla bir gökdelenin penceresinde görülüyor.

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33 yaşındaki şarkıcının yer aldığı paylaşımda, “Kendiniz bir manzaraysanız manzarayı engelleyemezsiniz” mesajına yer verildi. Fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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