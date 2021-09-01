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  4. Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı, sosyal medya ayağa kalktı

Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı, sosyal medya ayağa kalktı

Geçtiğimiz günlerde milyarderler listesine giren Rihanna, Savage X Fenty koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Geçtiğimiz günlerde milyarderler listesine giren Rihanna, Savage X Fenty için yeni pozlar verdi. Hayranları ise artık Rihanna'nın yeni albüm yapacağı konusundaki ümidini kesti.

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Uzun süredir albüm yapmayan, bunun yerine iç çamaşırı ve plaj giyimi içeren moda markasına yoğunlaşan Rihanna, bu alanda da başarısını ispat etti. 

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Forbes dergisinin duyurduğuna göre Rihanna, 1.7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübünde yer aldı.

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Ancak bu durum Rihanna hayranlarını çok da mutlu etmiyor. Çünkü Rihanna'nın bir albüm çıkarması uzun süredir bekleniyor.

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