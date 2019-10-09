Rihanna’nın hayatı kitap oldu
Rihanna, The Rihanna Book adını verdiği görsel otobiyografi türünde bir kitap çıkardı.
Rihanna, müzik, sinema ve modanın ardından kitap dünyasına girdi. 31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, The Rihanna Book (Rihanna Kitabı) adını verdiği kitabını dün ABD'de piyasaya çıkardı.
Görsel otobiyografi kitabı özelliği taşıyan 504 sayfalık The Rihanna Book, ünlü sanatçının kariyerinin bir özetini sunan 1000 fotoğrafı içeriyor.
Kitap, Riri lakaplı ünlü şarkıcının Barbados'taki çocukluğundan dünya turnesine, sıra dışı moda gösterilerinden ailesi ve arkadaşlarıyla özel anlarına, sahne arkası görüntülerine kadar pek çok kareyi içeriyor.
Rihanna, kitabıyla ilgili, "İnanılmaz fotoğraflardan oluşan koleksiyonu sizinle paylaştığım için çok heyecanlıyım. Katkıda bulunan yetenekli fotoğrafçılara ve ressamlara minnettarım. Bu kitap üzerinde beş yıldan uzun bir zamandır çalışıyoruz ve sonunda bunu herkesle paylaştığım için çok mutluyum" dedi.