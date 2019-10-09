Rihanna’nın hayatı kitap oldu

Rihanna, kitabıyla ilgili, "İnanılmaz fotoğraflardan oluşan koleksiyonu sizinle paylaştığım için çok heyecanlıyım. Katkıda bulunan yetenekli fotoğrafçılara ve ressamlara minnettarım. Bu kitap üzerinde beş yıldan uzun bir zamandır çalışıyoruz ve sonunda bunu herkesle paylaştığım için çok mutluyum" dedi.