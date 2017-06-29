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  3. 29 Haziran 2017 11:07

Rihanna’ya Suudi sevgili

Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna’nın Suudi milyarder işadamıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Rihanna’ya Suudi sevgili


29 yaşındaki Rihanna, Toyota’nın varisi olarak bilinen ve dünyanın en büyük aile şirketi Abdul Latif Jameel’in oğlu Hassan Jameel ile İspanya’da tatil yaparken görüntülendi.

 

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Rihanna’ya Suudi sevgili

Bir dönem Naomi Campbell ile de birlikte olan Hassan Jameel’in kişisel servetinin 1.5 milyar dolar olduğu belirtildi.

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Rihanna’ya Suudi sevgili

Rihanna’nın arkadaşları ünlü şarkıcının aile şirketinin başkan yardımcısı olan Suudi işadamına aşırı derecede gönlünü kaptırdığını dile getirdi. 


 

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Rihanna’ya Suudi sevgili

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