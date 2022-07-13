Rıza Kocaoğlu, eski sevgilisi Hazal Subaşı ile pişti oldu
Oyuncu Rıza Kocaoğlu, yeni sevgilisiyle gittiği Çeşme'de bir süre aşk yaşadığı Hazal Subaşı ile pişti oldu.
Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, iki yıl süren ilişkilerini geçen yıl noktalamıştı. İki oyuncu, önceki gün Çeşme’deki bir plajda karşılaştı.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Rıza Kocaoğlu’nun sevgilisi Selin Işık’la geldiği plajda, Hazal Subaşı’nın yanında ise yakın arkadaşı oyuncu Gizem Karaca vardı.
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Birbirini görmezden gelen ikili, plajın farklı köşelerinde deniz keyfi yaptı.
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Daha önce 16 kilo verdiğini söyleyen Kocaoğlu’nun yeniden kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.
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