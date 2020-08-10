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  3. 10 Ağustos 2020 11:38

Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı aşk tatilinde

Yaz sezonunu Bodrum'da sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte açan Rıza Kocaoğlu, tatiline Çeşme’de devam ediyor. Ünlü oyuncu, önceki gün yakın arkadaşı Caner Erkin ile objektiflere yansıdı.

Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı aşk tatilinde

Haziran ayında bir detoks kampında görüntülenen Rıza Kocaoğlu'nun göbekli hali günlerce konuşulmuştu.

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Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı aşk tatilinde

Durumu ti'ye alan oyuncu, "Aya benzer göbeğim, doğal olarak diyetteyim. Gaza gelip sonbaharda bir spor dergisine kapak olacağım" demişti.

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Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı aşk tatilinde

Tatiline Çeşme'de devam eden Rıza Kocaoğlu, yakın arkadaşı futbolcu Caner Erkin ile denize girerken görüntülendi.

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Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı aşk tatilinde

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