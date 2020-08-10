Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı aşk tatilinde
Yaz sezonunu Bodrum'da sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte açan Rıza Kocaoğlu, tatiline Çeşme’de devam ediyor. Ünlü oyuncu, önceki gün yakın arkadaşı Caner Erkin ile objektiflere yansıdı.
Haziran ayında bir detoks kampında görüntülenen Rıza Kocaoğlu'nun göbekli hali günlerce konuşulmuştu.
Durumu ti'ye alan oyuncu, "Aya benzer göbeğim, doğal olarak diyetteyim. Gaza gelip sonbaharda bir spor dergisine kapak olacağım" demişti.
Tatiline Çeşme'de devam eden Rıza Kocaoğlu, yakın arkadaşı futbolcu Caner Erkin ile denize girerken görüntülendi.