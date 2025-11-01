Rockçı Teoman'dan sürpriz: Stand-up gösterisi olay oldu!
Türk rock müziğinin efsane ismi Teoman, stand-up gösterisiyle sosyal medyada olay oldu.
Ünlü şarkıcı Teoman, bu kez stand-up gösterisiyle sevenlerinin karşısına çıktı. İstanbul Zorlu Performans Sanatları Gösteri Merkezi’nde ilk gösterisini sergileyen Teoman, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü şarkıcının performansı kullanıcıları ikiye böldü. Teoman'ı öven yorumların yanı sıra ''Tek komik olan sahneye çıkması'' şeklinde eleştirel yorumlar da yapıldı.
Öte yandan ünlü şarkıcı ikinci gösterisinin 16 Kasım Pazar akşamı Zorlu PSM'de yapılacağını duyurdu.
