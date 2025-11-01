  1. Anasayfa
  4. Rockçı Teoman'dan sürpriz: Stand-up gösterisi olay oldu!

Türk rock müziğinin efsane ismi Teoman, stand-up gösterisiyle sosyal medyada olay oldu.

Rockçı Teoman'dan sürpriz: Stand-up gösterisi olay oldu! - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Teoman, bu kez stand-up gösterisiyle sevenlerinin karşısına çıktı. İstanbul Zorlu Performans Sanatları Gösteri Merkezi’nde ilk gösterisini sergileyen Teoman, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rockçı Teoman'dan sürpriz: Stand-up gösterisi olay oldu! - Resim: 2

 Ünlü şarkıcının performansı kullanıcıları ikiye böldü. Teoman'ı öven yorumların yanı sıra ''Tek komik olan sahneye çıkması'' şeklinde eleştirel yorumlar da yapıldı.

Rockçı Teoman'dan sürpriz: Stand-up gösterisi olay oldu! - Resim: 3

Öte yandan ünlü şarkıcı ikinci gösterisinin 16 Kasım Pazar akşamı Zorlu PSM'de yapılacağını duyurdu. 

Rockçı Teoman'dan sürpriz: Stand-up gösterisi olay oldu! - Resim: 4
