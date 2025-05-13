Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'ı kaybettik...
Bundan yaklaşık 1 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisine alınan Roman müziğinin sevilen isimlerinden Balık Ayhan hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Roman müziği denilince akla gelen ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.
1 / 4
Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı.
2 / 4
Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde instagram hesabından paylaşım yaparak Balık Ayhan için acil kan çağrısında bulunmuştu.
3 / 4
Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.(DHA)
4 / 4