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  4. Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'ı kaybettik...

Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'ı kaybettik...

Bundan yaklaşık 1 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisine alınan Roman müziğinin sevilen isimlerinden Balık Ayhan hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'ı kaybettik... - Resim: 1

Roman müziği denilince akla gelen ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.

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Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'ı kaybettik... - Resim: 2

Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı.

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Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'ı kaybettik... - Resim: 3

Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde instagram hesabından paylaşım yaparak Balık Ayhan için acil kan çağrısında bulunmuştu.

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Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'ı kaybettik... - Resim: 4

Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.(DHA)

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