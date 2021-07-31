Romantik anlar: Güvertede aşka geldiler

ADIM ADIM TAKİPTELER

48 yaşındaki Klum ile 31 yaşındaki müzisyen kocası Tom Kaulitz, bu kez tatil için Korsika'yı seçti. Çift, önceki gün de çıktıkları yat turunda yine paparazziler tarafından adım adım takip edildi.