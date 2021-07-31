Romantik anlar: Güvertede aşka geldiler
Gösteri dünyasının mutlu çifti, kalabalık aileleriyle çıktıkları yat turunda romantik anlar yaşadı. Çifti adım adım takip eden paparazziler de onların bu anlarını kaçırmadı.
KALABALIK AİLE TATİLDE
Moda dünyasına damgasını vuran isimlerden biri olan Alman top model Heidi Klum, eşi ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilini sürdürüyor.
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ADIM ADIM TAKİPTELER
48 yaşındaki Klum ile 31 yaşındaki müzisyen kocası Tom Kaulitz, bu kez tatil için Korsika'yı seçti. Çift, önceki gün de çıktıkları yat turunda yine paparazziler tarafından adım adım takip edildi.
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GÜVERTEDE AŞKA GELDİLER
Gün boyu denize giren, su sporlarıyla ilgilenen, yatın güvertesinde güneşlenen çifte Heidi Klum'un dört çocuğu da eşlik etti.
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GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ FARK ETİ
Klum'un eski eşlerinden dünyaya gelen çocukları tatilin keyfini çıkarırken ünlü model ve kocası Kaulitz de romantik anlar yaşadı.
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