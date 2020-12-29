Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodiguez geceye damga vurdu
Messi ile birlikte dünyanın en iyi 2 futbolcusundan biri olarak gösterilen Ronaldo, ezeli rakibini geride bırakarak kariyeri adına çok önemli bir ödülün sahibi oldu. 35 yaşındaki yıldızı bu önemli gecede yalnız bırakmayan nişanlısı Georgina Rodriguez de giydiği şık kırmızı elbiseyle dikkatleri çekti.
Globe Soccer Awards töreni öncesinde yıldızlar ile birlikte onlara eşlik eden isimler kırmızı halıda boy gösterdi. Dünyanın en uzun binası olan Dubai'deki Burj Khalifa'da düzenlenen gecede adeta şıklık yarışı vardı. Ödül törenine Ronaldo, kırmızı halıya ise nişanlısı Georgina Rodriguez damga vurdu.
Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak 2020 yılının en iyi futbolcusu seçilen Bayern Münih'in yıldızı Lewandowski de gecede yer aldı.
Barcelona'nın başarılı yıldızı Pique, eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan da ödül törenine katılan isimlerdendi.