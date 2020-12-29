Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodiguez geceye damga vurdu

Globe Soccer Awards töreni öncesinde yıldızlar ile birlikte onlara eşlik eden isimler kırmızı halıda boy gösterdi. Dünyanın en uzun binası olan Dubai'deki Burj Khalifa'da düzenlenen gecede adeta şıklık yarışı vardı. Ödül törenine Ronaldo, kırmızı halıya ise nişanlısı Georgina Rodriguez damga vurdu.