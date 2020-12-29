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  3. 29 Aralık 2020 10:53

Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodiguez geceye damga vurdu

Messi ile birlikte dünyanın en iyi 2 futbolcusundan biri olarak gösterilen Ronaldo, ezeli rakibini geride bırakarak kariyeri adına çok önemli bir ödülün sahibi oldu.  35 yaşındaki yıldızı bu önemli gecede yalnız bırakmayan nişanlısı Georgina Rodriguez de giydiği şık kırmızı elbiseyle dikkatleri çekti.

Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodiguez geceye damga vurdu

Globe Soccer Awards töreni öncesinde yıldızlar ile birlikte onlara eşlik eden isimler kırmızı halıda boy gösterdi. Dünyanın en uzun binası olan Dubai'deki Burj Khalifa'da düzenlenen gecede adeta şıklık yarışı vardı. Ödül törenine Ronaldo, kırmızı halıya ise nişanlısı Georgina Rodriguez damga vurdu.

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Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodiguez geceye damga vurdu

Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak 2020 yılının en iyi futbolcusu seçilen Bayern Münih'in yıldızı Lewandowski de gecede yer aldı.

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Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodiguez geceye damga vurdu

Barcelona'nın başarılı yıldızı Pique, eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan da ödül törenine katılan isimlerdendi.

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Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodiguez geceye damga vurdu

Juri ve tüm dünyadan katılan taraftarların oylarıyla Lewandowski, Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak 2020 yılının en iyi futbolcusu seçildi.

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