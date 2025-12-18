RTÜK tartışma yaratan ''Jasmine'' dizisinin fişini çekti!
RTÜK'ün inceleme başlattığı HBO Max dizisi ''Jasmine'' hakkında karar verildi. Diziye para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), HBO Max'te yayınlanan Jasmine dizisine en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulanmasına karar verdi. Buna göre, dizi Türkiye'deki kullanıcıların izleyebileceği listeden kaldırılacak.
RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre; RTÜK Başkanı Mehmet Daniş başkanlığında gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, son günlerde kamuoyunda rahatsızlık yaratan ve hakkında inceleme başlatılan bir dizi de dahil pek çok yayın ihlaliyle ilgili karar alındı.
HBO MAX'E 'JASMİNE' CEZASI
HBO Max'te yayımlanan 'Jasmine' adlı diziyle ilgili hazırlanan rapor, Üst Kurul toplantısında ele alındı. Kurula iletilen izleyici şikayetlerini de değerlendiren RTÜK, dijital platforma 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlalden en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı.
DİJİTAL PLATFORMA 'TOO HOT TO HANDLE: İTALYA' CEZASI
Üst Kurul toplantısında, başka bir dijital platformda yayımlanan ‘Too Hot to Handle: İtalya' isimli yarışma programındaki yayın ihlalleri de ele alındı. Programda Türk toplum yapısına aykırı olarak yer verilen müstehcen sahneler, çarpık ilişki ağları yer aldığı belirlendi. Dijital platforma, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddenin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan 'Müstehcen olamaz' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı. Üst Kurul toplantısında ayrıca 3 radyoya idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
NE OLMUŞTU?
Bez Bebek dizisinde canlandırdığı ''Yağmur'' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Asena Keskinci, HBO Max'te yayınlanan Jasmine dizisindeki cesur sahneleriyle tartışma yaratmıştı. Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda eleştiri yapılmıştı. RTÜK, tepkiler üzerine ''Jasmine'' dizisi hakkında inceleme başlatmıştı.
RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.
RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz.
Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.
Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."