RTÜK'ün hedefindeki Jasmine dizisine bir ceza daha!

'JASMİNE' DİZİSİNE İLİŞKİN ÜST SINIRDAN CEZA

Üst Kurul, dijital platformda yayınlanan 'Jasmine' dizisine yönelik yayın ihlalleri tespitlerini de görüştü. Dizinin 2, 4 ve 6'ncı bölümlerinde yer alan bazı sahnelerde cinselliği bir yaşam standardı oluşturmak için kullanmanın sıradanlaştırılarak sunulduğu, hatta bu içeriğin bir eğlence formatına dönüştüren diyaloglar ve görsellerle birlikte ekrana getirildiği bunun da özellikle genç izleyiciler üzerinde zihinsel, psikolojik ve ahlaki açıdan olumsuz nitelikte etkilere neden olabileceği vurgulandı. İlgili dijital platforma, 6112 sayılı Kanun'da düzenlenen 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlalden katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.