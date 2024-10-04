Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın hemen ardından Arina, başından aldığı darbeler ve boyun kırığı nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı.

Ancak, tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayın ardından olay yerine bırakılan çiçeklerle, trajik bir şekilde hayata veda eden Arina anıldı.

Kazanın gerçekleştiği bölgeye, İngilizce yazılmış bir pankartta, duvarın yüksekliğinin bina yönetmeliklerine uygun olmadığı belirtiliyor.

Yazıda, "Bu yeraltı parapetinin yüksekliği 30 santimetre, bu da bina normlarına aykırı. Bu hatanın düzeltilmesini ve başka kimsenin zarar görmemesini istiyoruz" ifadeleri yer aldı.