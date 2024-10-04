Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti
24 yaşındaki Rus fenomen Arina Glazunova, arkadaşıyla video çektiği sırada alt geçide düşerek hayatını kaybetti.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te meydana gelen trajik bir olayda, 24 yaşındaki Rus fenomen Arina Glazunova, gece dışarıda arkadaşlarıyla eğlenirken duvardan düşerek hayatını kaybetti.
Genç kadının son anları, arkadaşı tarafından kaydedilen videoda yer aldı.
Olay, 27 Eylül'de Tiflis'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.
Glazunova, Moskova'dan gelen bir turistti ve videoda Rus müzik grubu Hunger Boys'un şarkısına eşlik ederken görülüyor.
Videonun bir kısmında, Arina’nın arkadaşının telefonuna bakarken önündeki duvarı fark etmediği ve bu sırada başının duvarın ötesine geçtiği anlaşılıyor.
Kısa bir süre sonra arkadaşının korku dolu bakışları altında, baş üstü duvardan aşağıya düşüyor ve yer altı geçidine savruluyor.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olayın hemen ardından Arina, başından aldığı darbeler ve boyun kırığı nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı.
Ancak, tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Olayın ardından olay yerine bırakılan çiçeklerle, trajik bir şekilde hayata veda eden Arina anıldı.
Kazanın gerçekleştiği bölgeye, İngilizce yazılmış bir pankartta, duvarın yüksekliğinin bina yönetmeliklerine uygun olmadığı belirtiliyor.
Yazıda, "Bu yeraltı parapetinin yüksekliği 30 santimetre, bu da bina normlarına aykırı. Bu hatanın düzeltilmesini ve başka kimsenin zarar görmemesini istiyoruz" ifadeleri yer aldı.