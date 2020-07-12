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  3. 12 Temmuz 2020 23:56

Rus güzel de Antalya'yı tercih etti

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası güzeli Victoria Lopyreva, pandemi sürecinde Türkiye'ye gelerek tatil yapmayı tercih etti.

Rus güzel de Antalya'yı tercih etti

Rus güzel daha önce geldiği ve hayran kaldığı İstanbul'un ardından bu kez de Antalya'ya geldi. 

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Rus güzel de Antalya'yı tercih etti

2018 Dünya Kupası öncesi tanıtım amaçlı ülkeleri dolaşan ve İstanbul'da Galatasaray'ın stadına gelerek çeşitli etkinliklere katılan Victoria Lopyreva, Antalya'da yaptığı açıklamada, "Türkiyeye gelmekten son derece mutluyum. Ailem ile uzun bir süre burada kalacağım" dedi.

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Rus güzel de Antalya'yı tercih etti

Özel uçak ile Antalya'ya çocuğu ve eşi ile gelen Rus güzel, şu anda Celta Vigo'da futbol oynayan ve Rusya Milli takımı golcüsü Smolov ile evliydi.

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Rus güzel de Antalya'yı tercih etti

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