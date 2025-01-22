Rus milyarderin yüzen malikanesi 3 yıldır Marmaris'te

Dünyanın ikinci en büyük yatı olarak bilinen Eclipse, Abramoviç'in Türkiye'de muhafaza ettiği diğer mega yatı My Solaris ile birlikte Batı yaptırımları nedeniyle Rus oligarkların Türkiye'yi güvenli liman olarak tercih etmesinin örneklerinden biri. Yatın Marmaris'te ne kadar süre daha kalacağı ve bir sonraki rotasının neresi olacağı ise belirsizliğini koruyor.