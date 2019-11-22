Rusya’da 3 güzellik yarışmasının galipleri aynı sahnede
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 3 güzellik yarışmasının finalleri ilk kez aynı günde yapıldı. Rusya Güzeli 2019, Rusya Top-Model 2019 ve Top-Model Plus 2019 güzellik yarışlarının finalistleri ve galipleri aynı sahneyi paylaştı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 3 güzellik yarışmasının finalleri ilk kez aynı günde yapıldı. Rusya Güzeli 2019, Rusya Top-Model 2019 ve Top-Model Plus 2019 güzellik yarışlarının finalistleri ve galipleri aynı sahneyi paylaştı.