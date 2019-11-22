  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Kasım 2019 23:31

Rusya’da 3 güzellik yarışmasının galipleri aynı sahnede

Rusya’nın başkenti Moskova’da, 3 güzellik yarışmasının finalleri ilk kez aynı günde yapıldı. Rusya Güzeli 2019, Rusya Top-Model 2019 ve Top-Model Plus 2019 güzellik yarışlarının finalistleri ve galipleri aynı sahneyi paylaştı.

Rusya’da 3 güzellik yarışmasının galipleri aynı sahnede

Rusya’nın başkenti Moskova’da, 3 güzellik yarışmasının finalleri ilk kez aynı günde yapıldı. Rusya Güzeli 2019, Rusya Top-Model 2019 ve Top-Model Plus 2019 güzellik yarışlarının finalistleri ve galipleri aynı sahneyi paylaştı.



1/ 10
Rusya’da 3 güzellik yarışmasının galipleri aynı sahnede

2/ 10
Rusya’da 3 güzellik yarışmasının galipleri aynı sahnede

3/ 10
Rusya’da 3 güzellik yarışmasının galipleri aynı sahnede

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM