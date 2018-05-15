Rüzgar Erkoçlar'ın dudak dudağa öpüşme sahnesi olay oldu

DJ’lik de yapan Rüzgar Erkoçlar, istek şarkı gelince ne yaptığı sorulunca, "Başıma komik şeyler geldiği oldu. Mesela çaldığım şarkılar ekranda görünüyor, adam gelip şarkı seçip üzerine dokunuyor, o çalsın diye. Veya peçeteye şarkı yazıyorlar. İstenen şarkılar bazen müzik listemde olmayabiliyor. Önceden peçete içinde para gönderilirmiş, şimdi artık şampanyalar var. Para göndermek yerine şampanya patlatılıyor. Hatta bir masa diyor ki; ‘O masa bir tane patlattı, ben iki tane patlatayım" ifadelerini kullandı.



