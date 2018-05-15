Rüzgar Erkoçlar'ın dudak dudağa öpüşme sahnesi olay oldu
Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, 'Öğrenci Kafası Soygun' filmiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Rüzgar Erkoçlar oldu.
Rüzgar Erkoçlar, başrolünde yer aldığı, 11 Mayıs’ta vizyona giren 'Öğrenci Kafası Soygun' filmini şöyle anlattı:
“Filmin isminden de anlayacağımız şekilde 7 genç bir soyguna girişiyoruz. Ama bizi o soyguna neler itiyor ve sonrasında neler yaşanıyor? Bunları öğrenmeleri için seyircimizin filmi izlemesi gerekiyor. Ben filmde 'Toprak' karakterini canlandırıyorum. Emniyet müdürünün oğlu. Babadan dolayı bir despotluk ve kontrollülük durumu var Toprak’ta. O şekilde yetişmiş. İçindeki delilik, arkadaşları sayesinde açığa çıkıyor.”
DJ’lik de yapan Rüzgar Erkoçlar, istek şarkı gelince ne yaptığı sorulunca, "Başıma komik şeyler geldiği oldu. Mesela çaldığım şarkılar ekranda görünüyor, adam gelip şarkı seçip üzerine dokunuyor, o çalsın diye. Veya peçeteye şarkı yazıyorlar. İstenen şarkılar bazen müzik listemde olmayabiliyor. Önceden peçete içinde para gönderilirmiş, şimdi artık şampanyalar var. Para göndermek yerine şampanya patlatılıyor. Hatta bir masa diyor ki; ‘O masa bir tane patlattı, ben iki tane patlatayım" ifadelerini kullandı.