Saadet Işıl Aksoy sevenlerini korkuttu!

Los Angeles'ta yaşayan Saadet Işıl Aksoy, sosyal medyaya bir süre ara verdiğini söyledi. Ünlü oyuncu "Hem Marisa ile ilgilen hem ona yemek yap hem bize yemek yap hem evi düzenle vs derken sosyal medyada vakit ayırmak çok zor. Aslında belki de işime geliyor buralardan uzakta kalıp gerçek hayatla meşgul olmak ama buraya geldiğimde de başka bir gezegene gelmiş gibi oluyorum" paylaşımında bulundu.