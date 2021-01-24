Saadet Işıl Aksoy sevenlerini korkuttu!
Eşi Pamir Kıraner'le uzun süredir Los Angeles'ta yaşayan güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, bir yaşındaki kızı Marisa Gülcan Kıraner'le ilgilenmekten ve kendi işlerine koşturmaktan sosyal medyayı ihmal etti.
Oyuncu Saadet Işıl Aksoy'un sosyal medyadan bir süredir paylaşım yapmaması hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
Endişelenen sevenleri ünlü oyuncuyu sosyal medyada soru yağmuruna tuttu. Bunun üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Aksoy, hayranlarının endişelerini giderdi.
Los Angeles'ta yaşayan Saadet Işıl Aksoy, sosyal medyaya bir süre ara verdiğini söyledi. Ünlü oyuncu "Hem Marisa ile ilgilen hem ona yemek yap hem bize yemek yap hem evi düzenle vs derken sosyal medyada vakit ayırmak çok zor. Aslında belki de işime geliyor buralardan uzakta kalıp gerçek hayatla meşgul olmak ama buraya geldiğimde de başka bir gezegene gelmiş gibi oluyorum" paylaşımında bulundu.