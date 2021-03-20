Saba Tümer gözyaşlarını tutamadı
Şen kahkahasıyla tanıdığımız Saba Tümer, katıldığı programda neden çocuk sahibi olmak istemediğini anlattı. Yaşadıklarının bu kararında büyük bir etkisinin olduğunu söyleyen ünlü isim, "Ben öldüğümde üzülmesin diye çocuk yapmadım" dedi.
50 yaşındaki ünlü sunucu Saba Tümer, Exxen'de yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Tümer, annesinin kaybından dolayı hızlı büyüdüğünü ve hayatında yaşadığı en ilginç olayı anlattı.
"ÇOCUK DOĞURMAK BANA TERS GELDİ"
Yaşadıklarından dolayı çocuk sahibi olmak istemediğini söyleyen Saba Tümer, kendisini etkileyen olayları şöyle anlattı: "Çocukluk fotoğraflarıma baktığımda 'ay ne kadar mutluyduk' diyorsun. Sonra 'mutlu muyduk acaba?' diyorsun. Bu bir sürü soruyu da beraberinde getiriyor. Bir taraftan aile olarak düşünüyorsun, bir taraftan kendi hayat mücadelen geliyor. Çocuk doğurmak bu yüzden bana ters gelmiştir. İçinden bilmediğin bir şey çıkacak. Sağlıklı mı olacak, sağlıksız mı olacak, nasıl biri olacak? Hiçbir şey bilmiyorsun. Daha sonra hayatında geçireceği evreleri de bilmeyeceksin..."
"Tabii ki sen bir anne ya da baba olarak belli bir zamana kadar onun yanında olacaksın ama bu da bir yere kadar. Sonra yine bunu bilemeyeceksin. Annem vefat ettiği gün teyzem bana 'ben çocuklarıma bu acıyı yaşatmamak için evlenmedim' demişti. Ben de bundan dolayı çocuk yapamadım. Ona böyle bir kötülük yapmamak için."
"KORSANLAR, BABAMIN İÇİNDE OLDUĞU UÇAĞI KAÇIRDI"
Hayatındaki en ilginç olayı anlatan Saba Tümer, sözlerine şöyle devam etti: "Babamın içinde olduğu bir uçak korsanlar tarafından kaçırıldı. Ben o zamanlar ortaokul birinci sınıftaydım. Annem, kardeşim herkes ağlıyordu. Bütün İzmir neredeyse bizim evde toplandı. Ben 'kaçırıldı ama nasıl olsa bırakırlar' diye düşünüyorum..." "Sonra bir telefon geldi. Hürriyet gazetesinden fotoğraf çekmeye birilerinin geleceğini söylediler. O yaz çok güzel yazlık kırmızı çizmeler alınmıştı bana. Ben beyaz pantolon, beyaz gömlek, kırmızı çizmeler giydim. 'Ben hazırım' diyerek salona gittim. Evdeki herkes şoke oldu beni grand tuvalet görünce. İyice süslenmiştim. Fotoğrafımız çekildi. Gazete ile ilk bu şekilde tanıştım."