Saba Tümer verdiği kiloları geri alınca olay oldu
Ekranların yaşlandıramadığı isimlerden olan Saba Tümer uzun çabalar sonrasında 10 kilo verip yepyeni bir görünüme kavuşmuştu. Yaza fit haliyle bikinili pozlarıyla damgasını vuran Saba Tümer'in son hali ise hayranlarını şaşırttı.
Ekranların sevilen sunucuları arasında yer alan Saba Tümer geride bıraktığımız yaza verdiği kilolar sonrası kavuştuğu fit görüntüsüyle damgasını vurmuştu.
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Özellikle kadın takipçileri yaz ayları boyunca bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallayan güzel sunucunun zayıflama sırrının peşine düşmüştü.
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Yaz boyunca peş peşe yayınladığı pozlarıyla adeta genç meslektaşlarına meydan okuyan güzel sunucu malesef eski günlerine geri döndü.
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Saba Tümer son olarak katıldığı bir etkinlikte objektiflere takıldı.
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