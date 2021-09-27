Sabah Şekerleri'nin güzel sunucusu bikinili pozlarıyla mest etti
Sabah Şekerleri programının güzeller güzeli sunucusu Melike Öcalan, güzelliği ile yıllara meydan okuyor.
Türkiye'nin en genç sunucusu olarak 12 yaşında çocuk defileleri sunarak ekranlara merhaba diyen Melike Öcalan bilmeyeniniz yoktur.
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2000'li yıllarda Vatan Şaşmaz ile güzel bir ikili olan Melike Öcalan, 5 yıl önce ekranlara ara verme kararı almıştı.
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Öncelikle kendisine ve ailesine vakit ayırmak için ekranlardan uzaklaşma kararı alan Melike Öcalan, uzunca bir süre annesi ve kardeşiyle dolu dolu vakit geçirdi.
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Pandemi dönemi boyunca da Bodrum'daki evine yerleşen Öcalan, bu dönemde boş oturmayarak televizyon için yeni projeler üretirken, gelecekte yazacağı kitabının da taslaklarını hazırlamayı ihmal etmedi.
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