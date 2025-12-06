Sabancıların veliahtıyla aşk yaşayan güzel oyuncu İtalya kaçamağında...
Türkiye'nin en güzel oyuncuları listesinde tartışmasız zirveye oynayan isimlerden biri olan Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile çıktığı İtalya tatilinde aşk pozlarıyla gündemde...
Rol aldığı Diriliş Ertuğrul, Ramo, Kanunsuz Topraklar ve Zamanın Kapıları gibi projelerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ekranların güzel oyuncusu Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile aşk tatiline çıktı.
1 / 25
Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
2 / 25
Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu sevgilisiyle soluğu önce Fas ardından da İtalya'da aldı.
3 / 25
Güzel oyuncunun sevgilisi Faruk Sabancı ile birlikte yaptığı paylaşımlar sosyal medyaya damgasını vurdu.
4 / 25