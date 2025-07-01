Sabri Ugan'a veda! Son isteği yerine getirildi
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve entübe edildiği hastanede yaşamını yitiren 62 yaşındaki spor spikeri Sabri Ugan, vasiyeti üzerine Sakarya'da toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Sabri Ugan için Adapazarı Orhan Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
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Ugan’ın ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda seveni cami avlusunu doldurdu.
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Cenazeye Sakarya Valisi Rahmi Doğan da katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.
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Kılınan cenaze namazının ardından Sabri Ugan, Emirdağ Mezarlığı’nda babasının mezarının üzerine defnedildi.
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