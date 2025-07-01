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  4. Sabri Ugan'a veda! Son isteği yerine getirildi

Sabri Ugan'a veda! Son isteği yerine getirildi

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve entübe edildiği hastanede yaşamını yitiren 62 yaşındaki spor spikeri Sabri Ugan, vasiyeti üzerine Sakarya'da toprağa verildi.

Kaynak: DHA
Sabri Ugan'a veda! Son isteği yerine getirildi - Resim: 1

Sabri Ugan için Adapazarı Orhan Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. 

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Sabri Ugan'a veda! Son isteği yerine getirildi - Resim: 2

Ugan’ın ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda seveni cami avlusunu doldurdu.

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Sabri Ugan'a veda! Son isteği yerine getirildi - Resim: 3

Cenazeye Sakarya Valisi Rahmi Doğan da katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti. 

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Sabri Ugan'a veda! Son isteği yerine getirildi - Resim: 4

Kılınan cenaze namazının ardından Sabri Ugan, Emirdağ Mezarlığı’nda babasının mezarının üzerine defnedildi. 

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