Saç boyası Yıldız Tilbe'yi yaktı! Son halini paylaştı
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, saçlarını boyattıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu duyurdu. Ünlü isim, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Giyim tarzı, sahne performansı ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den kötü haber geldi.
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SAÇ BOYASI YILDIZ'I YAKTI
Saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşayan Yıldız Tilbe, yüzünde yanıklar oluştuğunu açıkladı.
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"BİR DAHA SAÇIMA BOYA SÜRMEYECEĞİM"
Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Tilbe, ''Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum'' ifadelerini kullandı.
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Takipçilerinin geçmiş olsun dileklerine yanıt veren Yıldız Tilbe, ''"Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" dedi.
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