Sadakatsiz' dizisinin yıldızı denizde aşka geldiu aşka geldi
Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterini canlandıran Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile Bodrum'da görüntülendi.
Kendilerini serin sulara bırakan çiftten Tekin, Sofia'yı öpücüklere boğdu.
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Şevval Sam'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir Tekin, kadrosunda yer aldığı Sadakatsiz'in sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açtı.
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24 yaşındaki başarılı oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sofia ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı.
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Mutlu birliktelikleri süren çift, önceki gün Yalıkavak'daki Miya Beach'te görüntülendi.
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