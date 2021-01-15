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  3. 15 Ocak 2021 12:20

Sadakatsiz'deki bu aldatma tarihe geçer

Kanal D ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Sadakatsiz dizisinin son bölümüne Mert'in aldatma videosu damga vurdu. Her bölümde heyecan ve entrikanın üst seviyede olduğu Sadakatsiz'de ortalık karıştı. Dizinin en çok olay yaratan sahnesi hiç şüphesiz Mert'in aldatma sahnesi oldu. İşte Sadakatsiz'in son bölümüne damga vuran o anlar...

Sadakatsiz'deki bu aldatma tarihe geçer

Kanal D ekranlarında her Çarşamba akşamı izleyicinin karşısına çıkan Sadakatsiz dizisi son bölümde de geceye damga vurmasını başardı. 

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Sadakatsiz'deki bu aldatma tarihe geçer

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’un yer aldığı fenomen dizide işlenen hikaye, izleyici tarafından soluksuz bir şekilde takip edilmeye devam ediyor.

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Sadakatsiz'deki bu aldatma tarihe geçer

MERT'DEN BİR İHANET DAHA  Dizide Yeliz Kuvancı’nın hayat verdiği Bahar karakteri, geceye damga vuran ikinci isim oldu. Ünlü oyuncu Eren Vurdem’in hayat verdiği Mert karakteri ile dizide evli olan Bahar, hastaneden koşarak uzaklaşırken olanlar dizinin hayranlarını merakta bıraktı.  

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Sadakatsiz'deki bu aldatma tarihe geçer

ŞÜPHELER GERÇEK ÇIKTI  
Bahar, kendisini Asya ile aldatan kocası Mert’i affetmiş ve Mert’in işyerinden geç dönmeleri sebebi ile bir şeylerden şüphelenmeye başlamıştı.

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