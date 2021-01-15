Sadakatsiz'deki bu aldatma tarihe geçer
Kanal D ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Sadakatsiz dizisinin son bölümüne Mert'in aldatma videosu damga vurdu. Her bölümde heyecan ve entrikanın üst seviyede olduğu Sadakatsiz'de ortalık karıştı. Dizinin en çok olay yaratan sahnesi hiç şüphesiz Mert'in aldatma sahnesi oldu. İşte Sadakatsiz'in son bölümüne damga vuran o anlar...
Kanal D ekranlarında her Çarşamba akşamı izleyicinin karşısına çıkan Sadakatsiz dizisi son bölümde de geceye damga vurmasını başardı.
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’un yer aldığı fenomen dizide işlenen hikaye, izleyici tarafından soluksuz bir şekilde takip edilmeye devam ediyor.
MERT'DEN BİR İHANET DAHA Dizide Yeliz Kuvancı’nın hayat verdiği Bahar karakteri, geceye damga vuran ikinci isim oldu. Ünlü oyuncu Eren Vurdem’in hayat verdiği Mert karakteri ile dizide evli olan Bahar, hastaneden koşarak uzaklaşırken olanlar dizinin hayranlarını merakta bıraktı.