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  4. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ev halini paylaştı: Üşüteceksin abla

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ev halini paylaştı: Üşüteceksin abla

Kanal D'de geçtiğimiz günlerde final yapan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat vermiş olan Melis Sezen, mini şortlu ev halini paylaştı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ev halini paylaştı: Üşüteceksin abla - Resim: 1

Sadakatsiz finali sonrası soluğu tatilde alan ve tatil pozlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen ev halini paylaştı.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ev halini paylaştı: Üşüteceksin abla - Resim: 2

Kanal D'de ekrana getirilmiş olan başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen, Derin karakteri ile hafızalarda yer edindi.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ev halini paylaştı: Üşüteceksin abla - Resim: 3

Sadakatsiz'in final yapmasının ardından Bali'ye tatile giden Melis Sezen, Türkiye'ye döndü.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ev halini paylaştı: Üşüteceksin abla - Resim: 4

Melis Sezen mini siyah şortu ve beyaz büstiyerli ev haliyle dikkat çekti.

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