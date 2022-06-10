Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ev halini paylaştı: Üşüteceksin abla
Kanal D'de geçtiğimiz günlerde final yapan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat vermiş olan Melis Sezen, mini şortlu ev halini paylaştı.
Sadakatsiz finali sonrası soluğu tatilde alan ve tatil pozlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen ev halini paylaştı.
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Kanal D'de ekrana getirilmiş olan başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen, Derin karakteri ile hafızalarda yer edindi.
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Sadakatsiz'in final yapmasının ardından Bali'ye tatile giden Melis Sezen, Türkiye'ye döndü.
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Melis Sezen mini siyah şortu ve beyaz büstiyerli ev haliyle dikkat çekti.
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